«Où dort Lénine?» Les questions les plus fréquentes des visiteurs du Mondial

Des employés du métro de Moscou ont rédigé une liste des questions les plus insolites posées aux volontaires du Mondial 2018 par les fans de football venus du monde entier soutenir leur équipe.

Les volontaires du Mondial 2018 travaillant dans le métro de Moscou pour aider les touristes venus assister aux matchs à trouver leur chemin, sont souvent confrontés à des questions assez insolites de la part des fans du ballon rond, selon un communiqué publié par le métro.

© Sputnik . Vitali Beloousov Le Mondial en direct dans les rames et d’autres faits curieux sur le métro de Moscou

Parmi les plus insolites questions posées aux volontaires, on peut citer: «Où dort Lénine?», «Voulez-vous me prendre en mariage?» ou encore «Puis-je passer la nuit dans le métro si j'ai un ticket valable 24 heures?».

Mais le plus souvent, les touristes s'adressent aussi aux volontaires pour essayer de savoir comment se rendre à tel ou tel endroit dans la capitale, la place Rouge et rue Nicolskaïa détenant la palme d'or des itinéraires les plus souvent demandés.

Dans le top des requêtes, ils demandent également où se trouve la station Ploschad Revolutsii (place de la Révolution), qui se trouve non loin de la rue Nicolskaïa. Mais la question est souvent posée sous une forme énigmatique: «Où se trouve la station aux chiens?» — les touristes se référant aux sculptures de chiens en bronze ornant la station.