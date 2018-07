La FIFA condamne Maradona pour ses critiques contre l'arbitre du match Angleterre-Colombie

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch Don’t Cry For Me Argentina! La Fifa aurait rompu avec Maradona

La Fédération Internationale de Football (FIFA) a condamné Diego pour avoir critiqué sévèrement l'Américain Mark Geiger, l'arbitre principal du match de huitièmes de finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la Colombie.

Mardi, l'équipe colombienne a perdu face à l'équipe d'Angleterre lors du match de huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Au début de la seconde période, l'équipe de Gareth Southgate a marqué un but sur penalty, qui a provoqué une polémique. Maradona a déclaré que le président du comité d'arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, devrait s'excuser auprès des Colombiens pour la nomination de Geiger pour ce match, notant que «il a vu le plus grand des vols».

«La FIFA est désolée de lire de telles déclarations de la part d'un joueur qui a écrit l'histoire de notre sport», peut-on lire dans la réponse de la Fédération, citée par l'Associated Press.

La FIFA a noté que les «allusions» de Maradona sont «complètement inappropriées et déraisonnables», et a ajouté qu'elle «condamne fermement» les actions de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.

Ce n'est pas le premier incident lors du Mondial en Russie impliquant Maradona.

Il s'est excusé pour le geste insultant montré aux fans sud-coréens. Maradona a également montré des gestes indécents au stade de Saint-Pétersbourg, lorsque l'équipe nationale argentine a marqué un but gagnant aux portes des Nigérians.

Lors du match Argentine — Islande, qui s'est déroulé le 16 juin à Moscou et s'est soldé par un match nul 1:1, Maradona a fumé un cigare alors qu'il était assis sur le podium. Plus tard, il a demandé pardon aux fans et aux organisateurs via les réseaux sociaux, disant qu'il ne connaissait pas l'interdiction de fumer dans les stades.

Auparavant, selon un journal péruvien, la FIFA aurait décidé de retirer à Diego Maradona son statut d'ambassadeur pendant le Mondial en Russie suite au comportement de la légende du football pendant le match du groupe D entre le Nigeria et l'Argentine (1:2).