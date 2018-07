Qui sera en finale du Mondial? Le pronostic des supporters vietnamiens

Plus la fin du Mondial 2018 approche, plus nombreux encore sont les supporters vietnamiens à arriver en Russie pour assister à la compétition dans les différentes villes russes. Alors que les hypothèses sur les équipes qui s’affronteront en finale se multiplient, un supporter vietnamien donne à Sputnik son pronostic...

De nombreux Vietnamiens se sont rendus en Russie pour assister aux matchs et soutenir leur équipe favorite lors du Mondial 2018. Parmi eux, on retrouve ceux qui sont venus voir le match entre la France et l'Uruguay à Nijni-Novgorod ce vendredi 6 juillet, mais aussi ceux qui resteront jusqu'à la finale qui déterminera le grand gagnant le 15 juillet prochain.

Évoquant sa visite en Russie, le chef du groupe de supporters vietnamiens, passionné de football et considéré par ses amis comme le supporter vietnamien numéro un, a fait ses pronostics concernant les équipes qui s'affronteront lors de la compétition finale.

«Selon mes estimations, ce sont les équipes de Russie et du Brésil qui vont s'affronter en finale. Bien qu'il y ait beaucoup de raisons aussi bien objectives que subjectives, la raison principale de ce choix réside dans le fait que les équipes les plus fortes sur le papier ont déjà été éliminées. Je pense que ce sera l'équipe brésilienne qui va gagner! C'est une équipe très forte aussi bien dans l'attaque que dans la défense et, bien sûr, elle est le candidat numéro un au titre de champion du monde. Cette année, la Russie a de bons joueurs, un bon entraîneur et surtout le soutien solide des spectateurs. Le gardien du but est fort, cela doit être le minimum», a annoncé à Sputnik Tran Van Hoan.

Il profite également de son séjour pour découvrir la Russie et joue au football avec ses amis sur la place Rouge, pour le plaisir.

«J'ai assisté à de nombreux championnats du monde et je suis vraiment impressionné par l'organisation de ce championnat en Russie. À mon avis, le seul défaut c'est le manque d'hôtels mais pour ceux qui sont venus voir le football cela n'a pas d'importance. En ce moment on peut dire que la bonne organisation du Mondial par la Russie a contribué à la création d'une vraie ambiance de sécurité et d'amitié», a-t-il poursuivi.

Parmi les supporters vietnamiens que Sputnik a rencontré, il y a des gens qui ont déjà vécu en Russie, comme c'est le cas de Tran Van Hoan, mais il y en a aussi d'autres pour qui c'est une découverte totale.

«Je suis en Russie pour la première fois et j'ai beaucoup aimé les gens: amicaux, polis. Le pays est très beau, beaucoup d'anciens et très beaux monuments, des paysages majestueux. Ici, c'est vraiment super», a déclaré un autre supporter, Mai The Truyen.

Visiter différentes villes russes, jouer au football sur la place Rouge et se plonger dans l'ambiance enivrante du Mondial, pour les supporters étrangers ce sont ces souvenirs qu'ils emporteront dans leurs cœurs en rentrant chez eux.

«Merci, la Russie!», résument-ils avec le sourire.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.