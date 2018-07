1-0: les Diables rouges attaquent dès le début

La Belgique a ouvert le score ce samedi grâce à Thomas Meunier, et ce dès la quatrième minute du match. Les Diables rouges affrontent ce 14 juillet l'équipe d'Angleterre sur la pelouse du stade de Saint-Pétersbourg.

Meunier s'avère être le 10e footballeur de la sélection belge à marquer un but au cours de ce Mondial, élargissant ainsi la diversité des buteurs de l'équipe.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.

La finale sera disputée dimanche à Moscou entre les sélections de France et de Croatie. Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n'ont qu'une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.

Détails à suivre