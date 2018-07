Fan zone du Champ-de-Mars: 20 blessés lors d’un mouvement de foule

La finale du Mondial n'ayant pas encore débuté, les rues de Paris sont déjà combles de supporters exaltés par le match, constate une correspondante de Sputnik. Déterminée à pénétrer dans la fan zone du Champ-de-Mars, dont la capacité a été atteinte, la foule a fait tomber les barrières vers 14h30, indique France Info. Au moins 20 personnes ont été blessées.

DIRECT 🇫🇷 Paris: Mouvement de foule et panique à la fan zone, des supporters ont forcé le passage. Une vingtaine de blessés légers. https://t.co/hwLI8rqjy1 pic.twitter.com/8pLJKPGfmf — Actu17 (@Actu17) 15 июля 2018 г.

Horrible mouvement de foule à l'entrée Bourdonnais/Bouvard. La sécurité a dû céder sous la pression. Les gens en pleurs. #ChampdeMars #FRACRO pic.twitter.com/kTWfkM6r6J — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 15 июля 2018 г.

​Des dizaines de personnes ont tenté d'y entrer, montant sur les barrières, et ont coincé de nombreux supporters. Au final, une vingtaine de fans se sont retrouvés à terre et ont été légèrement blessés.

#ChampdeMars #FRACRO scènes de violences entre policiers et supporters, personnes qui tombent les unes après l’autre dans les pommes et des milliers de personnes rentrées sans fouilles pic.twitter.com/EU7OiOZywi — Ellie Boutrois (@eleanorebtrs) 15 июля 2018 г.

​La mairie de la capitale avait invité mardi à un «rendez-vous pour la finale et à Paris» sur le Champ-de-Mars. Un écran géant a été installé non loin de la tour Eiffel. 90.000 personnes pourront y être accueillies.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.

La finale sera disputée dimanche à Moscou entre les sélections de France et de Croatie. Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n'ont qu'une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.