Choc des Titans: premier but pour les Bleus en finale de la Coupe du Monde

Les deux équipes les plus fortes de cette Coupe du Monde se rencontrent aujourd'hui sur la pelouse du stade de Moscou, Loujniki. Le score a été ouvert par un but de Mario Mandzukic contre son camp.

Le score de la rencontre finale des Bleus avec les Croates a été ouvert par l'attaquant croate Mario Mandzukic, qui a dévié de la tête dans son but un coup franc d'Antoine Griezmann. L'attaquant croate devient ainsi le premier footballeur à inscrire un but contre son camp en finale de Coupe du Monde, constatent des médias.

Match France-Croatie © Sputnik . Vladimir Pesnya

Match France-Croatie © Sputnik . Grigori Sisoev

Match France-Croatie © Sputnik . Grigori Sisoev 1 / 3 © Sputnik . Vladimir Pesnya Match France-Croatie

À la 28e minute, le Croate Ivan Perisic a réussi à égaliser le score. Puis, Antoine Griezmann a marqué un but sur penalty à la 38e minute. Ainsi, la France mène 2 à 1 à la pause en finale contre la Croatie.

Les supporters suivent attentivement le duel des Bleus face aux Croates, une ambiance festive règne dans les rues de Paris.

Trois personnes ont fait irruption sur le terrain de foot aux environs de la 50e minute du match qui a été suspendu temporairement. Les individus ont été vite sortis de la pelouse et le jeu a repris.

​Après la pause, à la 59e minute, Paul Pogba a encore amélioré le score et a marqué le troisième but français. Sans s'en contenter, les Bleus ont repris le jeu en main et le footballeur de 19 ans, Kylian Mbappé, a inscrit le quatrième but à la 65e minute. À la 69e minute, Mario Mandzukic contreattaque et marque le deuxième but croate.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.

La finale est disputée dimanche à Moscou entre les sélections de France et de Croatie. Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n'ont qu'une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.