La France pourra-t-elle répéter son succès de 1998 au Mondial? Christian Karembeu répond

Grand joueur devenu célèbre notamment après avoir remporté deux titres importants avec l'équipe de France, la Coupe du Monde en 1998 et le Championnat d'Europe en 2000, Christian Karembeu est venu, comme les autres, soutenir les Bleus sur le sol russe dans le cadre de ce Mondial. Du point de vue d'un footballeur professionnel, il a évalué, dans un entretien à Sputnik, les chances de la France dans la rencontre finale et a éclairci la question principale: est-ce que les Bleus sont prêts à répéter leur succès de l'année 1998?

«Elle est talentueuse, elle est intelligente et aujourd'hui elle a l'occasion de répéter [le succès de 1998], donc c'est tout à fait normal», a-t-il estimé, calmement, interrogé en plein milieu d'admirateurs souhaitant avoir son autographe.

En même temps, l'équipe de Croatie est composée de nombreux joueurs forts et peut se vanter d'un parcours sportif impressionnant:

«La Croatie est une équipe très expérimentée, donc très forte, avec des joueurs qui ont gagné, avec des champions, des joueurs qui ont gagné la Ligue Europa. Évidemment, il faudra faire attention à ne pas sous-estimer les Croates», a souligné Karembeu.

Selon lui, «la Croatie mérite sa place en finale, elle a su gagner avec ténacité, avec courage, avec un mental de gagneur».

Et tout de même, à la question d'avancer un hypothétique score final du dernier match du Mondial, le footballeur n'est en rien désorienté:

«La France, évidemment la France» va l'emporter, a-t-il assuré, ajoutant que le score sera de «2:0 pour la France».

Le Mondial touchant à sa fin, Karembeu a saisi l'occasion pour remercier la Russie «pour avoir organisé une très belle Coupe du Monde» et a évalué d'ailleurs les capacités de la sélection de Russie.

«L'équipe russe a démontré son talent, une très belle équipe, elle a réussi une belle performance dans cette Coupe du Monde, c'est tant mieux pour le pays», a-t-il résumé, pointant particulièrement la performance des footballeurs Artyom Dzyuba et Aleksandr Golovine.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.

La finale est disputée dimanche à Moscou entre les sélections de France et de Croatie. Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n'ont qu'une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.