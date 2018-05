26/28 Grill

Adresse: Ekaterinbourg, 26/28 avenue Lénine

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: Italienne / Européenne

Tél.: +7 (343) 222 19 05

Ouvert: du lundi au dimanche de 12h00 à 0h00

Ce restaurant n'a pas d'adresse exacte, il se situe sous une arche entre deux immeubles de la place de l'année 1905. A l'intérieur, la mousse pousse sur les murs de brique décrépie. Ce bâtiment est considéré comme la toute première construction d'Ekaterinbourg. Il a accueilli la chancellerie de la direction générale des usines de Sibérie et de Kazan.

Le menu du restaurant propose essentiellement des grillades et de la street-food à emporter ou à faire livrer à domicile. On y trouve de tout: des tcheboureks, du filet de poulet dans une galette, des steaks et des joues d'agneau dont la préparation peut être contrôlée personnellement par les clients. Différentes sortes de bières artisanales attendent également les supporters.

La street-food la plus populaire du restaurant est son plat «deux tcheboureks» et le «burger 26/28» maison. Une côtelette de bœuf saignante grillée est servie dans un panier de pommes de terre avec des tomates et de la salade. Il est possible de rendre le plat encore plus délicieux et juteux en y ajoutant du fromage bleu ou du cheddar, des cornichons marinés et des oignons frits.

Un autre succès du restaurant est ses joues d'agneau. La préparation de ce plat demande trois jours, durant lesquels la viande est mijotée, puis les cuisiniers la préparent à l'étouffée dans son jus. Avec cette viande tendre, les clients commandent généralement des pommes de terre cuites avec de l'ail et des herbes ou des légumes grillés.