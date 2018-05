Adresse: Ekaterinbourg, 41 rue du 8 Mars

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: Italienne / Européenne

Tél.: +7 (343) 222 19 00

Ouvert: 24 heures sur 24

En centre-ville, au milieu d'un arboretum, se trouve un bâtiment sur deux étages avec un restaurant italien. Sur son toit: une terrassa ouverte et fermée. Il est préférable de commencer la journée par un petit-déjeuner léger et une tasse de café sous la grande véranda et d'emmagasiner ainsi de l'énergie dans la fraîcheur calme avant un match.

Après le match, il est possible d'y organiser un bon dîner avec une grande table pour un groupe de supporters. Sachant que la fête durera tant qu'il le faudra: le restaurant est ouvert 24h/24.

Chez Donna Olivia, l'Italie est présente dans chaque plat. On y trouve du saucisson italien, des antipasti: caprese, bruschetta avec pâté de foie de poulet, gressins avec du jambon de Parme, arancini (boulettes de riz panées avec de la verdure et de la mozzarella) ou encore chips de légumes (carottes et betteraves).

La farine pour la pizza est produite à partir d'une variété de céréales européennes spécialement sélectionnées. La sauce tomate est fabriquée en Italie à partir de tomates transformées seulement pendant la période estivale pour préserver la fraîcheur du goût. Les patrons de l'établissement suggèrent de goûter la pizza avec du veau bouilli, des oignons doux et de la sauce à la crème, ainsi que la calzone avec du blanc de poulet, des tomates et des pommes de terre.

Au menu figurent également des versions classiques de pâtes avec boulettes de bœuf et sauce tomate, des lasagnes à la sauce bolognaise. A goûter absolument, les cuisses de poulet juteuses cuites à la poêle avec des légumes cuits au four ainsi que le veau bouilli avec de la purée de pomme de terre et de la roquette fraîche. Les amateurs de viande grillée apprécieront le classique italien, Saltimbocca du blanc de poulet mariné dans de l'huile d'olive avec de la sauge cuite enroulée dans du lard.