Daech revendique les attaques à Jalalabad

Daech revendique les attaques à Jalalabad

Daech* a revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats à la bombe dans la ville de Jalalabad, à l'est de l'Afghanistan, relate Reuters se référant au... 19.09.2021, Sputnik France

«Plus de 35 membres de la milice talibane* ont été tués ou blessés, dans une série d'explosions», a déclaré Daech*, faisant référence aux attaques qui ont lieu samedi 18 septembre et dimanche.Les talibans* n'avaient pas réagi dans l'immédiat au bilan annoncé.Des sources ont indiqué samedi à Reuters qu'au moins trois personnes avaient été tuées et environ 20 autres blessées dans des explosions à Jalalabad, capitale de la province du Nanjarhar.*Organisation terroriste interdite en Russie

