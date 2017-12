International

Sujet brûlant dans le cadre de notre anthologie 2017: le fondamentalisme musulman. Pour mieux comprendre ce phénomène et ses nuances, nous nous sommes plongés dans les prêches du vendredi de plusieurs imams en vue: que disent-ils et quel est le sens profond de leurs sermons? Fatiha Boudjahlat et Antoine Sfeir nous aident à y voir plus clair.