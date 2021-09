https://fr.sputniknews.com/20210919/don-chinois-de-400000-doses-de-vaccin-anti-covid-19-au-burkina-faso-1046151223.html

Don chinois de 400.000 doses de vaccin anti Covid-19 au Burkina Faso

Don chinois de 400.000 doses de vaccin anti Covid-19 au Burkina Faso

Les autorités sanitaires du Burkina Faso ont réceptionné, samedi, à l'aéroport international de Ouagadougou, 400.000 doses de vaccin de Sinopharm de la part du... 19.09.2021, Sputnik France

2021-09-19T15:50+0200

2021-09-19T15:50+0200

2021-09-19T15:50+0200

international

actualités

afrique

sinopharm

chine

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1045566628_0:0:3255:1840_1920x0_80_0_0_c034a82653d6bf880667a62fc50563d4.jpg

Ce vaccin mis au point par la société chinoise Sinopharm a été validé le 7 mai 2021 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation d’urgence contre le Covid-19.Embarquées le 16 septembre de l’aéroport international de Beijing, les 400 000 doses de vaccins de Sinopharm sont arrivées samedi à l’aéroport international de Ouagadougou.Ce don d’une valeur de plus d’un milliard de FCFA "est le fruit de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays", a déclaré l’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso Li Jian, cité par des médias locaux.Dans une déclaration en marge de la réception de ce lot, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Clarisse Merindol Ouoba, a salué ce don qui, selon elle "donne une occasion de célébrer l'amitié et la coopération entre les deux pays".La représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Burkina Faso, Alimata J. Diarra Nama a, quant à elle, appelé les populations à se faire vacciner afin de rompre la chaîne de contamination."Nous regrettons que jusqu’à présent à peine 1% de la population ne se trouve vaccinée. L’OMS a souhaité que 10% de la population soit vaccinée d’ici fin septembre et 30% jusqu’à la fin de l’année 2021. Je pense qu’il n’est pas trop tard et que le Burkina Faso peut aller de l’avant", a-t-elle déploré.Elle a assuré que le Sinopharm "est un vaccin efficace et qui a satisfait aux critères de sécurité et de d’efficacité (…) Je voudrais appeler les Burkinabè à profiter de ce bien car le vaccin est un bien public et collectif".Le nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 au Burkina Fasso est de 14.025 cas dont 172 décès, alors que le nombre de personnes vaccinées contre la COVID-19 est de 217 074 personnes.

1

chine

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, actualités, afrique, sinopharm, chine, burkina faso