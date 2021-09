https://fr.sputniknews.com/20210919/macron-salue-en-bouteflika-une-figure-majeure-et-un-partenaire-exigeant-pour-la-france-1046151241.html

Macron salue en Bouteflika une «figure majeure» et «un partenaire exigeant pour la France»

19.09.2021

Emmanuel Macron a qualifié dimanche l'ex-Président algérien Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à 84 ans, de «figure majeure» de l'Algérie contemporaine et de «partenaire exigeant pour la France» durant ses vingt années au pouvoir.Le chef de l'État français a adressé, dans un communiqué publié par l'Élysée, «ses condoléances au peuple algérien» et déclaré rester «engagé à développer des relations étroites d'estime et d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien».«Engagé dans la lutte pour l'indépendance de son pays, il a ensuite incarné la politique étrangère ambitieuse de l'Algérie. Devenu chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika fut un partenaire exigeant pour la France avec laquelle il a voulu engager une relation nouvelle», ajoute-t-il.Emmanuel Macron avait rencontré Abdelaziz Bouteflika, alors Président, au cours de la visite officielle qu'il avait effectuée en Algérie en décembre 2017.Cérémonie funèbreChassé du pouvoir en 2019 après 20 ans à la tête de l'Algérie, M.Bouteflika s'est éteint vendredi à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée de Zeralda dans l'ouest d'Alger. Il a été inhumé dimanche au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, réservé aux héros de la guerre d'indépendance.Le cortège funèbre est arrivé au cimetière, après avoir parcouru une trentaine de km depuis Zeralda. La dépouille a été portée sur un affût de canon tiré par un véhicule blindé couvert de fleurs.Aux côtés de membres de la famille, le Président Abdelmadjid Tebboune, qui fut Premier ministre sous Bouteflika, les ministres et des diplomates étrangers étaient présents au cimetière, selon les médias.L'exposition de la dépouille initialement prévue pour un hommage des dignitaires et du grand public au Palais du peuple d'Alger, a été annulée, selon des sources concordantes. Les corps des prédécesseurs de Bouteflika et même son ex-chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah ont tous été exposés dans ce bâtiment d'apparat avant d'être enterrés.

merilwe L'éloge funèbre que nous attendions tous impatiemment . 2

mieke4 APrès les années de guerre civile où les civils étaient massacrés dans les villages éloignés sans que jamais l'armée ne vienne les secourir, Bouteflika a amnistié tout le monde. Comme au Rwuanda. Comme quoi l'essentiel c'est que les massacres soient de grandes dimensions et d'être nombreux à les pratiquer en même temps. La réconciliation nationale a bon dos. Ils ont du eux aussi faire des marches blanches en chantant "vous n'aurez pas notre haine" 2

