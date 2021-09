https://fr.sputniknews.com/20210919/sous-marins-macron-et-biden-sentretiendront-dans-les-prochains-jours-1046150608.html

Sous-marins: Macron et Biden s'entretiendront dans les prochains jours

Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden s'entretiendront par téléphone dans les prochains jours, a déclaré dimanche Gabriel Attal, le porte-parole... 19.09.2021, Sputnik France

L'Australie a annulé la commande des sous-marins français au profit d'un accord de sécurité avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, provoquant la colère de Paris qui a rappelé vendredi ses ambassadeurs à Washington et à Canberra.Gabriel Attal a aussi indiqué que la rupture du contrat entraînerait des «compensations» mais il s'est refusé à donner un quelconque montant.Contrat annuléJeudi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait qualifié l'annulation de la commande de «coup dans le dos».Mais l'Australie a défendu dimanche sa décision d'annuler l'accord sur les sous-marins français, expliquant que le gouvernement avait fait part de ses réserves à Paris depuis des mois, alors que le nouveau partenariat avec les États-Unis et la Grande-Bretagne continue de provoquer une crise diplomatique majeure.

Arthur16 Quand Biden aura le temps , il daignera décrocher le téléphone pour quelques minutes et Macron le remerciera d'avoir accepté de lui parler. 1

LoveFake Après l'uppercut une discussion franche et amicale, et on oublie nos petits différents. 0

