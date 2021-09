https://fr.sputniknews.com/20210919/un-duel-jadot-rousseau-pour-linvestiture-ecologiste-a-la-presidentielle-1046152112.html

Un duel Jadot-Rousseau pour l'investiture écologiste à la présidentielle

L'eurodéputé Yannick Jadot et l'économiste Sandrine Rousseau ont été qualifiés pour le second tour et s'affronteront ainsi pour l'investiture écologiste à la... 19.09.2021, Sputnik France

Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, en tête du premier tour de la primaire écologiste, s'affronteront pour l'investiture verte à l'élection présidentielle de 2022, selon les résultats rendus publics dimanche 19 septembre.Le député européen a remporté 27,7% des suffrages contre 25,14% pour la militante «écoféministe» et ex-numéro deux d'Europe Écologie–Les Verts (EELV).En troisième position, la députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l’Écologie Delphine Batho a obtenu 22,32% des voix, devant le maire de Grenoble Éric Piolle (22,29%) et le co-président de Cap-Écologie Jean-Marc Governatori (2,35%).Plus de 122.000 personnes s'étaient inscrites, moyennant une participation de deux euros, au vote en ligne qui a débuté jeudi à 07h00 (05h00 GMT) et s'est achevé dimanche à 17h00 (15h00 GMT).Le second tour de la primaire se déroulera du 25 au 28 septembre. Le nom du vainqueur sera connu le 29 septembre.Lors de l'élection présidentielle de 2017, le candidat écologiste Yannick Jadot s'était désisté au profit du socialiste Benoît Hamon.

full-up Sandrine Rousseau est économiste ? MDR , à l'entendre parler , elle a plutôt un niveau élémentaire . 9

merilwe De quoi vous dégoûter à tout jamais de l'écologie en fait ... 9

