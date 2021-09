https://fr.sputniknews.com/20210919/vient-detre-elu-le-maire-de-johannesburg-tue-dans-un-accident-de-la-route-1046150499.html

Tout juste élu, le maire de Johannesburg tué dans un accident de la route

Tout juste élu, le maire de Johannesburg tué dans un accident de la route

Le maire nouvellement élu de Johannesburg, Jolidee Matongo, a trouvé la mort, samedi soir, dans un accident de la route, a annoncé la porte-parole de la... 19.09.2021, Sputnik France

2021-09-19T12:26+0200

2021-09-19T12:26+0200

2021-09-19T13:31+0200

afrique

international

actualités

johannesburg

route

élections

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102805/44/1028054456_0:64:2648:1561_1920x0_80_0_0_ed91f095a1d7df5c7829ea8be0526c7a.jpg

Le maire (46 ans) avait accompagné le chef de l'Etat sud-africain et président du Congrès National Africain (ANC au pouvoir), Cyril Ramaphosa, à Soweto pour faire campagne pour le parti avant les élections municipales du 1er novembre prochain.La police n’a encore fourni aucune précision sur les circonstances de ce nouveau drame de la route.Dans un communiqué de la Présidence, Ramaphosa a déclaré : «Il est difficile de comprendre cette tragédie, étant donné la vitalité et la passion avec lesquelles le maire Matongo a interagi avec moi et les habitants de Soweto si peu de temps avant sa mort».Il a été élu en août dernier sans opposition à la Mairie de Joburg, succédant à Geoff Makhubo, décédé en juillet des complications de la pandémie du Covid-19. Matongo avait gravi les échelons en tant que membre du Congrès des étudiants de Soweto et du Congrès des étudiants sud-africains avant de devenir chef régional de communication de l'ANC pendant huit ans.Il avait également été chef de cabinet responsable de la gestion et du fonctionnement des bureaux du Gauteng pour les départements du Sport et du Développement économique.

4

johannesburg

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, international, actualités, johannesburg, route, élections, accident de la route