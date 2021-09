https://fr.sputniknews.com/20210920/mediterranee-129-migrants-secourus-par-locean-viking-au-large-de-la-libye-et-de-malte-1046156751.html

Méditerranée: 129 migrants secourus par l’Ocean Viking au large de la Libye et de Malte

Un total de 129 migrants ont été secourus, durant le week-end, au large de la Libye et de Malte par l'Ocean Viking, le navire de secours en mer de l'ONG SOS... 20.09.2021, Sputnik France

Deux de ces rescapés, qui souffraient "de maladies chroniques et avaient besoin de soins médicaux urgents à terre" ont été évacués médicalement lundi matin "par les garde-côtes italiens avec quatre membres de leurs familles", a précisé l'ONG européenne, basée à Marseille, dans le sud de la France.Selon la même source, "123 rescapés sont toujours à bord de l'Ocean Viking et le plus jeune d'entre eux a moins d'un mois".Les sauvetages sont intervenus samedi et dimanche au large des côtes libyennes et de Malte.L'Ocean Viking a porté secours dans un premier temps à 25 personnes à bord d’"une embarcation en bois en détresse dans les eaux internationales" au large des côtés libyennes, a expliqué l'ONG, ajoutant que dimanche, le navire a secouru 33 personnes, toujours au large de la Libye, tandis que dans la soirée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi, deux autres opérations de sauvetage ont eu lieu "dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise".Le navire humanitaire a d'abord secouru 58 personnes, avant de recueillir, lors d'un autre sauvetage, 13 personnes qui étaient "perdues et dérivaient".

rezb les personnes secourues devrait etre nourrie soigne sur le navire et déposé en Libye ou le pays dont ils viennent 3

Personne rezb, Ce que vous notez correspond à a loi maritime, selon laquelle des naufragés doivent être amenés au port accostable le plus proche. 0

