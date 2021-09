https://fr.sputniknews.com/20210921/des-scientifiques-proposent-un-nouveau-systeme-pour-evaluer-la-qualite-de-lair-1051790548.html

Des scientifiques proposent un nouveau système pour évaluer la qualité de l’air

Selon les auteurs, le nouveau système aidera à surveiller la qualité de l’environnement dans les petites villes dépourvues de grands centres météorologiques, mais où existent des problèmes de pollution de l’air. L’étude a été publiée dans la revue Environmental Science & Policy.Des situations critiques pour la qualité de l’environnement surviennent dans des conditions de mauvais mélange de l’air, c’est-à-dire lorsque des substances nocives et des poussières se concentrent dans l’atmosphère. Ce sont des conditions que les modèles statistiques classiques de surveillance ne savent pas très bien traiter. Dans de telles situations, une approche globale intégrée et des modèles avec des détails jusqu’à quelques mètres sont nécessaires.En collaboration avec des scientifiques internationaux, les chercheurs de l’université de Tioumen ont développé une approche globale pour une évaluation plus exhaustive de la qualité de l’environnement dans les villes. L’une des principales caractéristiques du nouveau système est la possibilité de travailler "à la demande". Si les grandes villes disposent de moyens pour mettre en place une surveillance continue et des prévisions de la qualité de l’air, les petites villes, où les problèmes peuvent également être graves, n’ont pas les mêmes moyens.Selon les scientifiques, les lacunes de l’approche traditionnelle deviennent également particulièrement flagrantes dès qu’il s’agit de faire une analyse détaillée de la qualité de l’environnement dans les petites villes. Les modèles utilisés par l’Organisation météorologique mondiale et par le Centre hydrométéorologique russe ne fournissent des informations détaillées que pour des zones de quelques dizaines de kilomètres. Par conséquent, les informations sur la qualité de l’air dans les petites localités peuvent être inexactes ou a fortiori ne pas être disponibles du tout.Les chercheurs ont proposé des technologies qui utilisent les mêmes principes que les modèles de prévision météorologique, mais qui sont capables de calculer les mouvements de l’air de manière plus détaillée. Les auteurs ont mené une expérience informatique pour Apatity, petite ville dans le nord de la Russie: un modèle avec une résolution détaillée a montré qu’un panache de pollution recouvrait la ville, tandis que le modèle conventionnel indiquait que la pollution, emportée par le vent, allait sortir de la ville.Les scientifiques ont noté que la surveillance de la qualité de l’air faisait partie du programme des Nations unies pour le développement humain durable dans les conditions de ressources limitées de notre planète. Pour atteindre ces objectifs, l’Organisation météorologique mondiale travaille activement pour mettre en place une approche intégrée globale élargie de l’évaluation détaillée de l’environnement.Des scientifiques de l’université d’État de Moscou, de l’Institut de physique de l’atmosphère et de l’Institut de cryosphère de la Terre de l’Académie des sciences de Russie, ainsi que des chercheurs de Norvège, de Finlande et de l’Organisation météorologique mondiale ont également participé à l’étude.

