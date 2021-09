https://fr.sputniknews.com/20210921/nouvelles-coulees-de-lave-et-nouvelles-evacuations-a-la-palma-1051783334.html

Nouvelles coulées de lave et nouvelles évacuations à La Palma

Nouvelles coulées de lave et nouvelles évacuations à La Palma

Selon TVE, environ 6.000 des 80.000 habitants de l'île ont dû quitter leur domicile afin d'échapper à l'éruption, la première à La Palma depuis 1971. 21.09.2021, Sputnik France

2021-09-21T14:31+0200

2021-09-21T14:31+0200

2021-09-21T14:31+0200

volcan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1045639674_0:184:2049:1336_1920x0_80_0_0_87ada41ec1bc8a9d1bb73c0e0af92484.jpg

Les coulées de lave provoquées par l'éruption du volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, ont contraint les autorités à ordonner de nouvelles évacuations à El Paso (centre), a déclaré mardi le maire de la localité, Sergio Rodriguez.Les habitants du quartier de Tacande Alto ont été évacués lundi en fin de journée et mardi matin après un nouvel écoulement de lave provenant d'une autre fissure du volcan dans le parc national de Cumbre Vieja, a-t-il indiqué sur la chaîne de télévision espagnole TVE."La lave, sur son chemin vers la mer, a été un peu capricieuse et a dévié de son cours", explique-t-il.Selon TVE, environ 6.000 des 80.000 habitants de l'île ont dû quitter leur domicile afin d'échapper à l'éruption, la première à La Palma depuis 1971.Le volcan est entré en éruption dimanche, dégageant un panache de fumée et de cendres, engloutissant des forêts et des maisons sur l'île située au large de la côte nord-ouest de l'Afrique et déjà secouée par des tremblements de terre les jours précédents.L'éruption a fait d'importants dégâts, mais pas de victimes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

volcan