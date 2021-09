https://fr.sputniknews.com/20210921/un-francais-membre-de-daech-condamne-en-appel-a-la-reclusion-criminelle-a-perpetuite-1051793794.html

Un Français membre de Daech condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité

Tyler Vilus (31 ans), recruteur et membre de la police de Daech*, avait été condamné en première instance à 30 ans de prison. 21.09.2021, Sputnik France

Un Français membre de l'organisation terroriste Daech* a été condamné, mardi, en appel par la cour d'assises spéciale de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité prison à vie, la peine la plus lourde depuis que la peine de mort a été abolie en France, pour des crimes commis entre 2013 et 2015 en Syrie, rapportent des médias locaux.Tyler Vilus (31 ans), recruteur et membre de la police de Daech*, avait été condamné en première instance à 30 ans de prison.Il avait été interpellé à l'aéroport d'Istanbul à l'été 2015 en retournant en Europe où il avait l’intention de commettre un attentat.La cour a assorti cette peine de la période de sûreté maximale de 22 ans, estimant que, l'accusé niant une partie des faits qui lui étaient reprochés, "le risque de réitération demeure majeur".Elle l'a notamment déclaré coupable d'avoir participé au printemps 2015 dans la rue principale de Shaddadi (est de la Syrie) à l'exécution publique de deux prisonniers, yeux bandés et combinaison orange. Une mise à mort filmée dans une vidéo de propagande de Daech*.*Organisation terroriste interdite en Russie

