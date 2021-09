https://fr.sputniknews.com/20210921/usa-la-chambre-des-representants-va-voter-sur-le-plafond-de-la-dette-1051789219.html

USA: La Chambre des représentants va voter sur le plafond de la dette

USA: La Chambre des représentants va voter sur le plafond de la dette

La Chambre américaine des représentants débattra et votera ce mardi sur un texte visant à assurer le financement des dépenses de l'administration fédérale... 21.09.2021, Sputnik France

2021-09-21T18:48+0200

2021-09-21T18:48+0200

2021-09-21T18:48+0200

états-unis

dette

congrès

chambre des représentants des etats-unis

nancy pelosi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/1044271563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc15b2be7a702868290d006046b49334.jpg

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre à majorité démocrate, et Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, se préparent à un bras de fer avec les républicains.Lundi, ils ont déclaré qu'ils allaient réunir dans un même projet de loi les dépenses et les initiatives sur la dette, malgré les menaces de Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat, de bloquer une augmentation du plafond de la dette à 28.400 milliards de dollars (24.226 milliards d'euros).Le plafond de la dette est le montant de dette à partir duquel les Etats-Unis ne peuvent plus émettre de nouveaux emprunts pour se financer, ce qui conduirait à un défaut s'il n'est pas relevé.Le Congrès doit en outre approuver avant le 30 septembre un financement provisoire des dépenses pour éviter une paralysie des services fédéraux à l'entame du nouvel exercice fiscal qui débute le 1er octobre.Le projet de loi démocrate vise à suspendre le plafond lié aux emprunts publics jusqu'en décembre 2022.La limite autorisée par le plafond de la dette a déjà été dépassée: elle s'élève actuellement à 28.780 milliards de dollars et elle est financée temporairement par des "mesures extraordinaires" du département du Trésor, qui ne pourra plus emprunter dans le courant du mois d'octobre.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, dette, congrès, chambre des représentants des etats-unis, nancy pelosi