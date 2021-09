https://fr.sputniknews.com/20210922/la-fed-envisage-de-reduire-bientot-ses-achats-dactifs-1051811320.html

La Fed envisage de réduire "bientôt" ses achats d'actifs

La Fed envisage de réduire "bientôt" ses achats d'actifs

La Réserve fédérale américaine a déclaré mercredi qu'elle envisageait la possibilité de réduire "bientôt" ses achats d'obligations sur les marchés et laissé... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T20:36+0200

2021-09-22T20:36+0200

2021-09-22T20:39+0200

économie

états-unis

réserve fédérale américaine (fed)

achat

actifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102033/97/1020339786_0:0:4501:2532_1920x0_80_0_0_9b8b20728116d8f4bcb35f3c6d7cc318.jpg

Si la progression en cours vers les objectifs que la Fed s'est fixés en matière d'emploi et d'inflation se poursuit "globalement comme prévu, le Comité juge qu'une modération du rythme des achats d'actifs pourrait bientôt se justifier", a déclaré la Fed dans un communiqué.La plupart des observateurs s'attendent à ce que la banque centrale des États-Unis commence avant la fin de l'année à réduire ses achats, maintenus jusqu'à présent à 120 milliards de dollars (102 milliards d'euros) par mois.L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") reste, comme anticipé, fixé entre zéro et 0,25%, son plus bas niveau historique.Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'expliquer sur ces annonces et commenter les nouvelles prévisions économiques lors d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, réserve fédérale américaine (fed), achat, actifs