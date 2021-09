https://fr.sputniknews.com/20210922/la-russie-reagit-a-la-crise-du-gaz-qui-secoue-leurope-et-repond-aux-usa-1051805113.html

La Russie réagit à la crise du gaz qui secoue l’Europe et répond aux USA

Sur fond de crise énergétique européenne et alors que les États-Unis veulent augmenter l'approvisionnement en gaz de l'Europe dès que possible, Moscou a...

europe

russie

états-unis

gaz

kremlin

Faut-il s'inquiéter pour l'approvisionnement en gaz cet hiver? Le conseiller principal du département d'État pour la sécurité énergétique Amos Hochstein a prédit dans une interview accordée à Bloomberg la possibilité d'une pénurie en Europe en cas de temps rigoureux. Pour surmonter cela, selon lui, la Russie devrait augmenter l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le territoire de l'Ukraine dès que possible. Le Kremlin n’a pas laissé cet appel sans réponse."La partie russe remplit à 100% et même plus toutes les obligations contractuelles envers les consommateurs européens. De plus, à notre connaissance, nous sommes proches du maximum historique quant aux approvisionnements en gaz aux acheteurs européens", a déclaré le porte-parole du Kremlin.Autrement dit, comme l’a expliqué Dmitri Peskov, afin d'augmenter le volume d'approvisionnement par exemple après 2024 via l'Ukraine, il est nécessaire d'augmenter les volumes achetés par l'Europe.À cause de leur législation, les Européens "préfèrent désormais se concentrer davantage sur les livraisons au comptant, sur le marché au comptant. C'est précisément le marché au comptant qui conduit à une hausse des prix aussi abrupte et galopante", a-t-il poursuivi.Crise énergétique en EuropeUn groupe de quelque 40 eurodéputés avait demandé mi-septembre à la Commission d'enquêter sur le géant énergétique russe Gazprom, l’accusant de réduire ses approvisionnements en gaz passant par l'Ukraine pour pousser l'Allemagne à approuver plus rapidement l'entrée en service du gazoduc Nord Stream 2 et alimentant ainsi une hausse des prix. Gazprom avait démenti toute manipulation du marché.Les prix de l'électricité, déjà en forte hausse depuis des mois dans le sillage des cours mondiaux du gaz, se sont envolés récemment dans plusieurs pays de l'UE.Certains gouvernements ont dit envisager des mesures telles que des aides ou un plafonnement des prix afin de limiter l'impact sur les consommateurs.En France, le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il verserait en décembre une aide "exceptionnelle" de 100 euros aux 5,8 millions de Français bénéficiaires du "chèque énergie".Les États-Unis subissent également une hausse des prix de l'énergie mais sont protégés en tant que producteur de gaz de schiste. La ministre américaine de l'Énergie Jennifer Granholm, en visite à Varsovie, a mis en garde le 22 septembre contre une "manipulation" des prix du gaz en Europe par le biais "de la thésaurisation ou de l'échec à fournir une offre adéquate".

Виджилан 408 Certains européens ont peine a comprendre la loi du marché . 2

Виджилан 408 Certains européens ont peine à comprendre la loi du marché. Alors que le Nord stream 2 a été en partie accepter et financer par de gros groupes partenaires ... Aux vues de la discorde régnante ,et le chantage Ukrainien ...je n'aurais personnellement jamais entrepris une telle démarche . J'aurais privilégié d'autres directions , coupant net avec l'UE .qui est sous les ordres de Washington qui de ce fait au détriment de leur ressources ...pollue ses sols ....et provoqueront des catastrophes irrésistible. Que l'UE achète le gaz de chiiste au prix fort ... puisque c'est sont vœux... Les larbins savent si bien " larbiner"... 2

russie

états-unis

