Le secrétaire général de l’Onu explique ce qui pourrait déclencher une confrontation mondiale

Tandis que le monde fait toujours face à la pandémie de Covid-19, le secrétaire général de l’Onu a averti dans son discours de ce 21 septembre d’autres menaces... 22.09.2021, Sputnik France

Lors de son discours à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, le secrétaire général de l’organisation a estimé que le monde n’a jamais été autant divisé qu’aujourd’hui, faisant allusion à de nombreux risques pouvant déclencher de nouvelles crises, notamment les cyberattaques.Le secrétaire général de l’Onu a, en outre, tenu à souligner que le monde faisait face à une "cascade de crises", parmi lesquelles la pandémie de Covid-19, les problèmes liés aux changements climatiques, les tensions en Afghanistan et dans divers pays d'Afrique.Parmi les six grands fossés qui séparent la population mondiale et l’affectent de manière négative, Antonio Guterres a cité l’inégalité d'accès à la Toile.La cybersécurité dans le mondeLe problème de la cybersécurité n’a pas été évoqué par le secrétaire général de l’Onu par hasard. Les experts du monde entier notent l’augmentation de ce genre de crimes. Notamment, l’agence américaine PurpleSec a publié un rapport dans lequel elle conclut qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la quantité de cybercrimes a vu une hausse de 600%.Qui plus est, selon l’entreprise, le nombre total de virus sur Internet qui visent les logiciels a augmenté au cours des dix dernières années, ainsi que les rançongiciels (350% en 2018).Le déploiement de la 5G a rendu les appareils plus connectés que jamais. Tout cela pour dire que l'industrie de la cybersécurité n'a jamais été aussi importante, selon le site Varonis. Il précise que les employés travaillant à distance seront désormais les premières victimes des hackers."Le nombre croissant d'infractions à grande échelle et bien médiatisées donne à penser que non seulement le nombre d'atteintes à la sécurité augmente, mais aussi leur gravité."

Michelsvrin Commençons déjà par ce virus Covid et écoutons le précieux témoignage de John, directeur des pompes funèbres. Sur odysee : "un directeur des pompes funèbres témoigne" - Ensuite il sera temps de reviser nos positions sur le mensonge international ! 2

