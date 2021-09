https://fr.sputniknews.com/20210922/les-bourses-europeennes-terminent-en-hausse-1051811461.html

Les Bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes terminent en hausse

Les principales Bourses européennes ont fini en hausse mercredi, les craintes autour du géant chinois de l'immobilier Evergrande semblant s'éloigner. 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T20:40+0200

2021-09-22T20:40+0200

2021-09-22T20:43+0200

économie

europe

paris

londres

bourse

hausse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102611/77/1026117775_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_f7a6ec9c1d01a5342104139a89b18315.jpg

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,29% à 6.637,00 points, à Londres, le FTSE 100 a avancé de 1,43% et à Francfort, le Dax a pris 1,03%.L'indice EuroStoxx 50 a terminé sur une progression de 1,29%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,95% et le Stoxx 600 s'est adjugé 0,99%.Sur le front des valeurs, l'indice Stoxx des banques a affiché la plus forte hausse sectorielle du jour avec +3,12%, soit sa meilleure performance depuis mars.Le secteur des matières premières a pris, pour sa part, 2,99%, profitant de la remontée des cours de nombreux métaux de base. Sur le plan individuel, ArcelorMittal a gagné 4,49%, soit la meilleure performance du CAC 40, et Antofagasta, à Londres, s'est apprécié de 6,89%.À la hausse également, l'indice Stoxx de l'énergie a avancé de 2,49%, celui des transports et loisirs de 2,48%.

Colbert_ Bonne nouvelle ! 0

1

paris

londres

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

europe, paris, londres, bourse, hausse