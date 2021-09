https://fr.sputniknews.com/20210922/lue-prete-a-valider-des-mesures-temporaires-face-a-la-flambee-des-prix-de-lenergie-1051812520.html

L'UE prête à valider des "mesures temporaires" face à la flambée des prix de l'énergie

La Commission européenne a exprimé mercredi sa disposition à valider des "mesures temporaires" des États membres de l'UE face à la flambée actuelle des prix du... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T21:45+0200

2021-09-22T21:45+0200

2021-09-22T21:50+0200

"Il existe des outils que les États membres peuvent utiliser pour remédier immédiatement à la situation [...]. Mes services se tiennent prêts à aider [les gouvernements, ndlr] pour élaborer ces mesures", a indiqué la commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simson dans une déclaration, à l'issue d'une réunion des ministres européens de l'Énergie et des Transports.Parmi ces mesures que pourraient prendre les États membres "en pleine conformité avec les règles de l'UE", la commissaire européenne cite des réductions de TVA, des versements directs aux consommateurs les plus pauvres, ainsi que des aides ciblées et temporaires pour les ménages et les petites entreprises.Les États membres, a-t-elle ajouté, "ont réclamé des orientations claires sur le type de mesures temporaires qu'ils peuvent adopter en conformité avec la réglementation européenne" pour "protéger leurs consommateurs vulnérables".Pour elle, "la situation actuelle montre que nous devons mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles étrangères, et cela aussi vite que possible".Les prix du gaz et de l'électricité ont atteint ces derniers mois des niveaux plus élevés que jamais sur les marchés de gros en Europe.Selon des experts, la reprise économique post-Covid et la hausse de la demande de gaz en Asie font grimper les prix en Europe.

2021

