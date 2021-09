https://fr.sputniknews.com/20210922/sous-marins-vers-un-rapprochement-franco-chinois-lambassadeur-de-chine-reagit--exclusif-1051799932.html

Sous-marins: vers un rapprochement franco-chinois? L’ambassadeur de Chine réagit! -exclusif

Trahie par le pacte américano-australien, la France pourrait-elle opérer un basculement stratégique vis-à-vis de la Chine? Si l’ambassadeur de Pékin à Paris... 22.09.2021, Sputnik France

Il avait été très discret depuis la crise des sous-marins. Pourtant, son pays est clairement visé par ce contrat des submersibles nucléaires et par l’AUKUS, le pacte de sécurité signé entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Devant la caméra de Sputnik, Lu Shaye, l’ambassadeur de Chine à Paris, considère diplomatiquement qu’il s’agit d’"affaires au sein de l’alliance occidentale".Mauvaise nouvelle pour la "stabilité" régionale, mais bonne nouvelle pour le rapprochement entre Paris et Pékin? Sceptique, le diplomate estime que la France n’est pas un acteur "non aligné" dans cette ambiance "de guerre froide", et reste "alliée des Américains". Le représentant chinois voit toutefois d’un bon œil l’évolution des liens bilatéraux.Des déclarations qui vont dans le sens des propos de Stéphane Séjourné, conseiller politique d’Emmanuel Macron, au micro de France Inter le 21 septembre. Celui-ci différenciait la position française de la position américaine vis-à-vis de Pékin: "La France est dans un apaisement dans la région avec une compétition. Les États-Unis sont plutôt dans une confrontation avec la Chine." Et Lu Shaye de confirmer: "Tout le monde sait que cette alliance vise la Chine", même si l’empire du Milieu n’a pas été cité nommément. Le gouvernement chinois "s’oppose aux alliances fermées et exclusives[en vue d’une] confrontation", conclut-il.

Henri Arrighi J'espère qu'une flotte franco-chinoise de sous-marins ne va pas attaquer l'Australie 0

Kindor Quel monde de gamins ! 0

états-unis

chine

mer de chine méridionale

