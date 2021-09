https://fr.sputniknews.com/20210922/une-societe-pharmaceutique-turque-obtient-lautorisation-de-fabriquer-le-spoutnik-light-1051805800.html

Une société pharmaceutique turque obtient l'autorisation de fabriquer le Spoutnik Light

Dans un commentaire à Sputnik, le porte-parole de Turk Ilac a déclaré que l’entreprise avait été choisie comme seul fabricant du Spoutnik Light, vaccin russe unidose contre le coronavirus, en Turquie. Le représentant de la société a également noté que cette autorisation avait été accordée par le fabricant du vaccin russe et prévoyait la production de 50 millions de doses par mois.Turk Ilac a été choisi par le groupe russe ChemRar, propriétaire du droit de fabriquer et de vendre le vaccin russe, comme seule personne morale autorisée à engager la procédure de demande d’autorisation auprès du ministère de la Santé de la République de Turquie afin de pouvoir utiliser le Spoutnik Light en Turquie et de réaliser toutes les activités nécessaires liées à sa production, sa vente et sa distribution sur le territoire turc. En outre, Turk Ilac a également signé un accord avec le RFPI, dont la filiale est le groupe ChemRar/Kromis, sur l'enregistrement officiel et la distribution de l’Avifavir (avec le favipiravir comme principe actif), qui est également prescrit par le protocole de traitement du Covid-19. Les capacités de production allouées par Turk Ilac peuvent atteindre 50 millions de doses du Spoutnik Light par mois", a déclaré le porte-parole de la société turque.Les représentants de Turk Ilac se sont dits satisfaits du succès des négociations bilatérales qui ont duré longtemps, et de la signature de l’accord. Ils ont également souligné que si les partenaires russes avaient besoin de capacités de production supplémentaires, la société turque était prête à investir dans les plus brefs délais dans des équipements pour répondre à ce besoin.

