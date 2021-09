Angela Merkel: une vie consacrée à la politique

© Sputnik . Dmitry Astakhov

Les succès du gouvernement Merkel ont contribué à la popularité de la chancelière et de son parti: Forbes a nommé à 10 reprises Angela Merkel femme la plus influente de la planète, et le Times l'a mise à deux reprises sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde.

Sur la photo: la chancelière allemande Angela Merkel et le Président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion à la résidence Botcharov Routcheï à Sotchi, Russie, 2007.