Baba Merzoug: ce canon algérien du XVIe siècle pris en otage par la France

Un groupe de scientifiques et d’avocats appelle à la restitution de Baba Merzoug, un canon pris par la France en 1830 lors de la prise d’Alger. Exposée dans... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23

2021-09-23T10:53+0200

2021-09-23T10:53+0200

afrique

france

algérie

relations bilatérales

Âgé de 479 ans, Baba Merzoug (le Père Béni) continue de déchaîner les passions des deux côtés de la Méditerranée. Ce canon d’une longueur de 6,25 mètres fait de 12 tonnes de bronze faisait partie du système de défense de la ville d’Alger. La pièce d’artillerie, qui a longtemps été la plus grande au monde, pouvait tirer des boulets de 20 kilogrammes sur plus de cinq kilomètres. Actif jusqu’en 1666, Baba Merzoug a grandement participé à faire d’Alger une ville imprenable par la mer. Adulé par les Algérois, il a finalement été pris par les soldats français, qui avaient débarqué plus à l’ouest, lors de l’invasion de juillet 1830. Pour les officiers de Charles X, la prise de Baba Merzoug était aussi importante que le pillage de l’immense trésor de la régence et du dey. Le canon est traité comme un prisonnier de guerre et est envoyé à Brest où il prend le nom de La Consulaire. Lors d’une conférence animée à Alger lundi 20 septembre 2021, le docteur Smaïl Boulbina, membre fondateur du Comité national pour la restitution du canon Baba Merzoug, est revenu sur le mythe fondateur de cette haine française envers ce canon.Le consul aurait été tué en étant poussé dans le canon puis propulsé. D’où le nom de La Consulaire donné ensuite à Baba Merzoug lors de son transfert à Brest. Il est depuis placé à la verticale dans un coin du port, surmonté d’un coq gaulois pour montrer la domination de la France coloniale.Pour Smaïl Boulbina, il était impossible que le corps d’un homme puisse entrer dans la bouche de ce canon, "même si celui-ci était de très grande taille". En consultant des documents d’époque dans le cadre d’une enquête historique, il a découvert que le consul Jean Le Vacher avait été tué lors d’un supplice à la couleuvrine, sorte d’arquebuse utilisée durant la Renaissance qui tirait de petits boulets de pierre ou de métal. "La Consulaire de Brest n’est pas la fameuse couleuvrine instrument de supplice du vieux consul de France Jean Le Vacher", a insisté Smaïl Boulbina lors de cette conférence. Pourtant, le mythe du Baba Merzoug meurtrier reste encore ancré dans la mémoire française."France revancharde"Faïza Riache, chercheuse en archéologie, a expliqué à Sputnik que la France reste encore attachée à la symbolique que revêt ce canon. "Tout ce qui touche à la notion de domination de l’Algérie est important en France. Et le cas de Baba Merzoug est un exemple parfait toujours sur le sol français", affirme-t-elle.Membre actif du Comité national pour la restitution du canon Baba Merzoug, Me Fatma-Zohra Benbraham, avocate au barreau d’Alger, estime que le travail de récupération du canon géant est avant d’ordre juridique. Co-animatrice de la conférence aux côtés du docteur Smaïl Boulbina, l’avocate a estimé que la procédure de récupération "est relativement simple", car Baba Merzoug n’est pas une pièce muséale et ne nécessite donc pas de passer par un long processus de déclassification.Père FortunéSelon elle, Baba Merzoug a le statut "de pièce d’art algérienne déplacée" puisque, lorsque de l’arrivée en Algérie des Français, "elle n’avait déjà plus de valeur militaire". Au cours de ses recherches, Me Fatma-Zohra Benbraham a découvert que le commandement de la Marine de guerre voyait d’un mauvais œil la présence de Baba Merzoug dans l’arsenal.L’avocate a appelé à "agir dans le cadre d'une commission mixte algéro-française pour l'accélération de la restitution de ce canon emblématique". Il est évident que la récupération de Baba Merzoug est avant tout une question de volonté politique. Paris aura ainsi l’occasion de démontrer son intention de mettre un terme à cette image de dominateur-colonisateur que renvoie le symbole du coq posé sur la bouche de ce canon. Une action qui s’annonce complexe à mettre en œuvre pour le Président Emmanuel Macron en cette période préélectorale, au risque d’être encore accusé de faire un geste envers l’Algérie.

Henri Arrighi L'Algérie d'avant 1830 était un pays de pirates, pillant, tuant et raptant les populations du Nord de la Méditerranée. En un peu plus de trois siècles, un million d'esclaves chrétiens a été détenu dans les bagnes d'Alger, dans des conditions iodieuses. En mémoire de tous ces captifs, qu'on balance ce foutu canon dans la mer au large du Péloponèse, là où la Méditerranée est la plus profonde ! 0

algérie

france, algérie, relations bilatérales