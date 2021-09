https://fr.sputniknews.com/20210923/le-pdg-de-moderna-livre-ses-pronostics-quant-a-la-fin-de-la-pandemie-1051822827.html

Le PDG de Moderna livre ses pronostics quant à la fin de la pandémie

La pandémie de coronavirus prendra fin dans un an, car il y aura suffisamment de doses de vaccin pour immuniser la planète entière, déclare jeudi le PDG de... 23.09.2021, Sputnik France

"Si l'on considère l'expansion des capacités de production [...] au cours des six derniers mois, suffisamment de doses devraient être disponibles d'ici le milieu de l'année prochaine pour vacciner tous les habitants de la planète. Les rappels devraient également être possibles si nécessaire", met-il en valeur dans un entretien.Le Français s'attend à ce que la situation soit semblable à l'avenir à celle liée à la grippe. "Les personnes non-vaccinées vont s'immuniser naturellement, parce que le variant Delta est très contagieux. En ce sens, nous allons nous retrouver dans une situation semblable à celle de la grippe. Soit vous vous faites vacciner et vous passez un bon hiver. Soit vous ne le faites pas, et vous risquez de tomber malade, voire de finir à l'hôpital", déclare Stéphane Bancel.Pour lui, cela implique un retour à la normale "dans un an, à partir d'aujourd'hui". Il a en outre ajouté que la vaccination serait bientôt ouverte aux très jeunes enfants.Stéphane Bancel dit également s'attendre à ce que les gouvernements approuvent l'injection de doses de rappel, car les patients à risque vaccinés à l'automne dernier ont "sans aucun doute" besoin d'un rappel vaccinal.L'injection de rappel de Moderna contient une demi-dose du vaccin de base. "Avec une demi-dose, nous aurions trois milliards de doses disponibles [...] au lieu de seulement deux milliards", explique-t-il.Moderna effectue actuellement des essais cliniques pour tester des versions du vaccin optimisées pour le variant Delta, a-t-il ajouté. "Elles formeront la base des rappels vaccinaux de 2022. Nous testons aussi [des injections, ndlr] pour le Delta et le Beta, la prochaine mutation possible selon les scientifiques".

Michelvsrin Daniel : 1335 jours. 0

-Tom- c'est sur odyssée, voyez le message d'un directeur de pompes funèbresa anglais.(je suppose car il cite lbbc. Cherchez pompe funèbre sur odyssée car sputnik supprime lle lien. 0

