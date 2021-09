Pour le Nobel de la paix, d'habitude remis à Oslo, l'option d'une remise dans la capitale norvégienne "reste ouverte" et une décision doit être prise mi-octobre, indique la Fondation dans un communiqué.Les prix sont annoncés début octobre, mais remis généralement lors de grandes cérémonies dans les deux capitales scandinaves le 10 décembre, date anniversaire de la mort de leur fondateur, Alfred Nobel (1833-1896).L'emblématique grand banquet de l'hôtel de ville de Stockholm, déjà annulé l'an dernier pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, n'aura pas lieu cette année non plus.Même sans lauréats, une cérémonie se tiendra à Stockholm, éventuellement avec un public local, précise la Fondation. Quant aux traditionnelles conférences de presse des lauréats, elles seront diffusées en streaming.

Les Nobel sciences et littérature décernés dans les pays des lauréats, Covid oblige

