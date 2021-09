https://fr.sputniknews.com/20210923/paris-accuse-liran-de-mettre-le-temps-a-profit-pour-aggraver-ses-violations-nucleaires-1051832331.html

Paris accuse l'Iran de mettre le temps à profit pour "aggraver ses violations nucléaires"

La France a accusé, jeudi, l’Iran de mettre le temps à profit pour "aggraver ses violations nucléaires", qui rendent le retour au JCPoA de plus en plus... 23.09.2021, Sputnik France

"Si l'Iran est de bonne foi lorsqu'il affirme vouloir revenir au JCPoA et le préserver, alors il doit revenir immédiatement à la table des négociations qu'il a quittée il y a plus de trois mois maintenant et il doit cesser ses activités contraires à l'Accord", a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay.Selon elle, la France est en concertation "étroite" avec ses partenaires E3, ses autres partenaires du JCPoA et les États-Unis sur cette situation "très préoccupante".L'Iran est prêt à reprendre à "une date proche" les négociations sur le nucléaire suspendues depuis juin, avait annoncé, mercredi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, après un entretien à New York avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian."Le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré de sa volonté de reprendre les négociations à une date proche", avait indiqué M.Borrell dans un communiqué publié par ses services à Bruxelles.Des discussions sont menées depuis avril à Vienne entre l'Iran et les cinq puissances qui font partie de l'accord de 2015, à savoir l’Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie.Ces pourparlers visent notamment à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements internationaux concernant son programme nucléaire.

