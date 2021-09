https://fr.sputniknews.com/20210923/task-force-viginum-une-militarisation-de-la-lutte-contre-les-fake-news--1051819532.html

Task force "Viginum", une militarisation de la lutte contre les fake news?

Task force "Viginum", une militarisation de la lutte contre les fake news?

Une nouvelle cellule contre la désinformation sera mise en place ce mois-ci, avec l’objectif de protéger l’élection française. Analyse du général François... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T14:49+0200

2021-09-23T14:49+0200

2021-09-23T15:38+0200

"Protéger la démocratie contre les ingérences numériques étrangères", c’est l’enjeux de l'agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information baptisée "Viginum". À partir de ce mois de septembre, ce service rendra directement compte au Premier ministre.En janvier 2022, mentionne le compte-rendu du Conseil des ministres, cette cellule disposera d’"une équipe d’environ 50 agents, notamment des analystes, des ingénieurs spécialistes des données et des experts des médias numériques".Les citoyens devraient-ils s’inquiéter de l’émergence d’un "ministère de la Vérité" qui contrôlerait le débat public sous couvert de lutte contre la "désinformation", en particulier en cette période de pandémie, déjà privée de débat contradictoire sous le prétexte de "sauver des vies"? Le général François Chauvancy, docteur en sciences de l’information et de la communication, revient sur la mission de ce nouvel outil du gouvernement:Avec le Covid, on a pu constater que "tout était permis sur les réseaux sociaux", poursuit François Chauvancy. Alors comment saura-t-on que l’outil est fiable?La presse l’appelle "la nouvelle arme antifake news du gouvernement". Mais quel sera le moyen de contrôle de cette cellule, qui surveillera les surveillants?"Cet organisme dépendra du Premier ministre et de la SGDSN, et à sa tête, il y aura un préfet qui n’est pas inféodé à un parti politique. Cet outil a été créé pour prévenir les ingérences étrangères dans le cadre de la sécurité nationale. On veut s’assurer qu’il n’y aura pas de manipulation de l’information qui influencerait les électeurs français pour la prochaine élection présidentielle", explique le général Chauvancy.

Caillou L'ere du numerique entre dans sa periode controle-repression. Finies la liberté d'expression et la liberté de s'informer. Maintenant, seul le canal officiel du mondialisme sans foi ni loi sera autorisé. 0

Michelvsrin Une grande question se pose ! Qui va légitimer le fake-news pour être faux et non vrai ! Dans un temps dans lequel nous ne recevons que de supposées "vraies" informations qui bien souvent sont fausses .... 0

états-unis

australie

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Rachel Marsden

