Le Cameroun a réalisé des progrès en matière de lutte contre la corruption en 2020

En outre, de nouvelles avancées "remarquables" ont été réalisées dans le nombre de plaintes pour corruption déposées par des citoyens.Lors d'un point de presse pour présenter le rapport 2020 sur la corruption au Cameroun, le président de la CONAC, Dieudonné Massi Gams, a déclaré que le nombre de dénonciations de corruption est passé de 400 en 2010 à plus de 23.000 en 2020.Cela signifie que les gens prennent désormais conscience de leur responsabilité dans la lutte contre la corruption et le contrôle de la gestion de l'argent public, a estimé M. Gams.Des milliards de deniers publics ont été récupérés dans la campagne anti-corruption et plusieurs personnes ont été emprisonnées pour pratiques de corruption et attendent leur procès. La lutte contre la corruption va s'intensifier, a-t-il fait savoir.En 2020, le pays a perdu plus de 17 milliards de francs CFA (environ 30.358.515 dollars américains) à cause de la corruption, d'après le rapport.Créée en 2006, la CONAC est un organisme public indépendant placé sous la tutelle directe du chef de l'Etat et dont la mission consiste en le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre effective du programme gouvernemental de lutte contre la corruption.

