À deux jours des législatives, une chaîne allemande affiche les "résultats" des votes

La chaîne de télévision allemande ARD a expliqué l’apparition dans la soirée du vendredi 24 septembre d’un bandeau d’information avec les données d’un sondage sortie des urnes pour les élections au Bundestag. Des excuses aux téléspectateurs ont été également présentées par le directeur du centre de diffusion, Holger Lichtenthäler.D’après ce test, le SPD aurait reçu 22,7% des suffrages, le bloc CDU-CSU 22,1%, l’Alternative pour l’Allemagne 10,5% et le Parti libéral-démocrate 13,2%. Le bandeau a été retiré de l’écran avant d’afficher les chiffres sur Die Linke et Les Verts.Fin de l’ère MerkelLes élections législatives en Allemagne auront lieu dimanche 26 septembre. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Aussitôt après leur fermeture, les chaînes de télévision ARD et ZDF présenteront les premiers sondages sortie des urnes.Ceci marquera la fin de l’ère Merkel, la chancelière ayant annoncé stopper sa carrière politique dès octobre 2018.L’Allemagne aura donc à leur issue un nouveau gouvernement et un nouveau chancelier.Les derniers sondages placent en tête les sociaux-démocrates, autour de 25% des intentions de vote, juste devant les conservateurs de CDU-CSU (21-22%). Un très léger resserrement entre les deux principales forces du pays a été observé ces derniers jours.30% des électeurs seraient encore indécis quant à leur intention de vote.

