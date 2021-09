https://fr.sputniknews.com/20210925/incendies-en-californie--le-fournisseur-delectricite-pg-accuse-dhomicide-1051855916.html

Incendies en Californie : le fournisseur d'électricité P&G accusé d'homicide

Incendies en Californie : le fournisseur d'électricité P&G accusé d'homicide

Les procureurs de Californie du Nord ont inculpé le fournisseur d'énergie Pacific Gas & Electric d'homicide, l'accusant de ne pas avoir coupé un arbre malade... 25.09.2021, Sputnik France

Le groupe a réfuté ces accusations.Le feu Zogg a commencé il y a près d'un an lors qu'un pin haut de 30 mètres est tombé sur une ligne électrique ce qui a déclenché un incendie qui a par la suite tué quatre personnes, détruit 204 édifices et brûlé plus de 22.000 hectares, a déclaré à la presse Stephanie Bridgett, procureure du district de Shasta.L'arbre avait été identifié comme dangereux en 2018 et P&G avait la responsabilité légale de l'abattre, a fait valoir la procureure.La société fait face à 31 chefs d'accusation au total.P&G a accepté les conclusions des services forestiers et de protection contre les incendies de Californie qui ont estimé que la chute de l'arbre sur la ligne électrique était à l'origine du feu. En revanche, elle conteste en être pénalement responsable, en faisant valoir que l'arbre n'avait pas été considéré comme dangereux.L'an dernier, P&G avait plaidé coupable d'homicide involontaire après l'incendie "Camp Fire" qui a rayé de la carte la ville de Paradise. (Version française Gwénaëlle Barzic)

