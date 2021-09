https://fr.sputniknews.com/20210925/kosovo-attaque-contre-deux-bureaux-dimmatriculation-de-vehicules-1051857787.html

Kosovo: attaque contre deux bureaux d'immatriculation de véhicules

Kosovo: attaque contre deux bureaux d'immatriculation de véhicules

Deux bureaux d'immatriculation de véhicules du gouvernement kosovar ont été attaqués et endommagés tôt samedi dans le nord du territoire, a indiqué le Premier... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T15:54+0200

2021-09-25T15:54+0200

2021-09-25T15:54+0200

international

états-unis

serbie

kosovo

pristina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1051857733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_affb94c7007b43b4feaf27cad93e844b.jpg

Ces attaques interviennent au sixième jour des manifestations des Serbes, majoritaires dans le nord du Kosovo, pour protester contre la décision de Pristina d'interdire l'entrée sur le territoire des voitures munies de plaques d'immatriculation serbes.Un bureau d'immatriculation a été incendié dans la petite ville de Zubin Potok et un autre a été démoli à Zvecan, sans faire de victimes, a dit le Premier ministre.Les assaillants ont lancé deux grandes à main sur le bureau à Zvecan mais elle n'ont pas explosé, selon la même source.Ancienne province serbe, le Kosovo a proclamé en 2008 son indépendance mais elle n'a pas été reconnue par Belgrade qui encourage les Serbes vivant au Kosovo -- majoritairement albanais, sauf dans le nord --, à ne pas reconnaître l'autorité de Pristina.Le gouvernement kosovar a déployé lundi les forces spéciales de la police près de deux postes-frontières avec la Serbie, dans le nord du Kosovo, pour faire appliquer sa décision, qui est, selon Pristina, une "mesure de réciprocité".Les autorités de Pristina imposent désormais aux véhicules immatriculées en Serbie d'enlever les plaques minéralogiques serbes et d'apposer des plaques temporaires pour circuler au Kosovo.Mais des centaines de serbes ont bloqué avec des poids lourds le trafic sur les routes menant vers les deux passages frontaliers. Ils réclament l'annulation de cette mesure.Pristina a justifié sa décision par le refus depuis des années de la Serbie de laisser entrer les véhicules immatriculés République du Kosovo (RKS), alors que jusqu'ici les voitures serbes entraient et circulaient librement dans le Kosovo.Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé à la désescalade des tensions et au retour des deux parties au dialogue sur la normalisation de leurs relations, mené depuis une dizaine années sous la houlette de Bruxelles.Le président serbe conditionne la reprise de ce processus par le retrait des forces spéciales kosovares du nord du Kosovo.

états-unis

serbie

kosovo

pristina

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

états-unis, serbie, kosovo, pristina