L'Afrique du Sud compte déposer auprès de l’Onu sa stratégie de réduction des émissions de gaz

L'Afrique du Sud déposera bientôt auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sa contribution déterminée au niveau... 25.09.2021

La CDN représente la contribution de l'Afrique du Sud aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer le changement climatique, souligne le ministère dans un communiqué.Relevant que la fourchette d'objectifs d'atténuation pour 2030 a été mise à jour de 398-614 Mt CO2-eq à une plage de 350-420 Mt CO2-eq, il a précisé que cette fourchette est conforme à la limite de température de l'Accord de Paris qui est en dessous de deux degrés.Le ministère a de même souligné la soumission de la Contribution déterminée au niveau national à une vaste consultation auprès des entreprises, des syndicats, du gouvernement, de la société civile et de la Commission climatique.La même source soutient que des réalisations plus ambitieuses nécessiteront un important soutien financier multilatéral et un transfert technologique. "Des discussions à cet égard sont en cours avec plusieurs gouvernements et institutions de financement", a indiqué le ministère de l’Environnement.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

