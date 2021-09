https://fr.sputniknews.com/20210925/lancement-prochain-du-premier-train-de-fret-chine-europe-1051862578.html

Lancement prochain du premier train de fret Chine-Europe

Le centre économique chinois de Shanghai lancera mardi prochain un service de train de fret à destination de Hambourg, en Allemagne, marquant le premier... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T20:56+0200

2021-09-25T20:56+0200

2021-09-25T20:58+0200

international

chine

europe

train

Le Shanghai Express sera chargé de vêtements, de pièces automobiles, de panneaux solaires, de vaisselles, de meubles, de produits de première nécessité, de composants de machines et d'autres marchandises.Le train quittera la Chine par le col d'Alataw de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, et arrivera à Hambourg environ deux semaines plus tard en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne.Selon les douanes de Shanghai, les trains empruntant cet itinéraire circuleront régulièrement chaque semaine, alors que de nouvelles routes seront ouvertes, offrant ainsi de nouvelles options logistiques aux entreprises chinoises et étrangères.

DUCLOS La Chine communiste est l'avenir du monde. 0

Jacques BELLE >>> à l'est rien de bien nouveau <<<des trains chinois transportant des pneumatiques font déjà la navette depuis quelques années. Le problème majeur avec les trains c'est les voies à largeur variable ... enfin rien n'est insoluble 0

2

chine

europe

chine, europe, train