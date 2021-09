https://fr.sputniknews.com/20210925/leruption-du-volcan-de-la-palma-sintensifie-1051859840.html

L'éruption du volcan de La Palma s'intensifie

Des jets de lave s'échappaient du volcan de l'île espagnole de La Palma et explosaient dans les airs dans la nuit de vendredi à samedi alors que l'éruption... 25.09.2021, Sputnik France

Depuis son éruption dimanche dernier, le volcan Cumbre Vieja a émis des milliers de tonnes de lave, détruit des centaines de maisons et forcé l'évacuation de près de 6.000 personnes.Les autorités ont annoncé samedi que les 160 personnes évacuées de trois nouvelles villes vendredi ne pourraient pas retourner dans leurs maisons pour récupérer leurs effets en raison de "l'évolution de l'urgence volcanique".Selon les experts, le volcan est entré dans une nouvelle phase explosive.L'opérateur espagnol ENAIRE a annoncé samedi que l'aéroport de l'île située dans l'océan atlantique était fermé."L'aéroport de La Palma n'est plus opérationnel en raison de l'accumulation de cendres. Les opérations de nettoyage ont commencé, mais la situation peut changer à tout moment", a fait savoir l'opérateur sur Twitter.La Palma, où habitent 83.000 personnes, est l'une des îles de l'archipel des Canaries.Vendredi, les pompiers avaient abandonné les travaux de nettoyage dans la ville de Todoque, les compagnies aériennes avaient annulé leurs vols et les autorités ordonné l'évacuation des villes de Tajuya, Tacande de Abajo et de la totalité de Tacande de Arriba alors qu'une nouvelle faille s'était ouverte sur le flanc du Cumbre Vieja.Aucun blessé grave ou décès n'a été signalé, mais environ 15% de la production de bananes, principale activité économique de l'île, pourraient être menacés.

