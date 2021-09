https://fr.sputniknews.com/20210925/les-deux-canadiens-liberes-de-chine-reviennent-au-canada-1051862239.html

Les deux Canadiens libérés de Chine reviennent au Canada

Les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, qui ont été détenus plus de 1.000 jours en Chine, sont retournés samedi au Canada après leur libération par la... 25.09.2021, Sputnik France

La libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, communément appelés les "deux Michaels", est intervenue quelques heures après que Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei Technologies, a conclu un accord avec le département américain de la Justice qui l'autorise à rentrer en Chine en échange de la reconnaissance de certains actes répréhensibles dans une affaire pénale.L'avion transportant Michael Kovrig et Michael Spavor est arrivé à Calgary, en Alberta, où ils ont été accueillis et embrassés par le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur le tarmac.Les deux Michaels ont été détenus en Chine en décembre 2018 sur des accusations d'espionnage, peu après que la police de Vancouver a arrêté Mme Meng sur la base d'un mandat américain, en raison d'allégations selon lesquelles elle et Huawei ont enfreint les sanctions économiques américaines contre l’Iran.Bien que la Chine ait nié à plusieurs reprises les suggestions selon lesquelles il y avait un lien entre l'arrestation de Mme Meng et la détention des deux Canadiens, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin a déclaré l'année dernière que la libération de Mme Meng pourrait "ouvrir un espace pour la résolution de la situation des deux Canadiens".Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il était heureux de savoir que les Canadiens rentraient chez eux. "Le gouvernement américain se joint à la communauté internationale pour saluer la décision des autorités de la République populaire de Chine de libérer les citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig après plus de deux ans et demi de détention arbitraire", a-t-il indiqué dans un communiqué.

