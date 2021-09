https://fr.sputniknews.com/20210925/liban-lelectricite-une-priorite-pour-la-banque-mondiale-1051862084.html

Liban: l'électricité, une priorité pour la Banque mondiale

Liban: l'électricité, une priorité pour la Banque mondiale

Pour la Banque mondiale (BM), la résolution de la crise de l'électricité au Liban est une priorité, a déclaré le directeur régional pour le Moyen-Orient à la... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T19:40+0200

2021-09-25T19:40+0200

2021-09-25T20:27+0200

international

liban

banque mondiale (bm)

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1045467650_0:475:2560:1915_1920x0_80_0_0_d50079e08c69cde0e6075a22bc63d2d9.jpg

Le responsable de la BM a appelé le gouvernement libanais à poursuivre les réformes qui contribuent à augmenter la production d'électricité dans le pays et à collaborer avec les pays partenaires pour apporter du gaz et de l'électricité afin de résoudre ce problème, a indiqué le ministère libanais des Finances dans un communiqué."Nous aimerions devenir partenaires pour soutenir ces efforts, étant donné l'importance du secteur", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet du réseau de sécurité sociale à travers la carte de financement, qui vient en aide à plus de 200.000 familles au Liban.Grâce à cette carte de financement, chaque membre de la famille recevra 25 dollars, en plus de 15 dollars supplémentaires pour les plus de 64 ans, à condition que le montant de l'aide ne dépasse pas les 126 dollars par mois et par famille.

liban

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

liban, banque mondiale (bm), électricité