McDonald's et Burger King se tournent vers les emballages écologiques

25.09.2021

Les trois géants de la restauration rapide que sont McDonald's Corp., Burger King et Tim Hortons, plus la société de recyclage américaine TerraCycle, lancent une campagne écologique où les emballages réutilisables seront collectés après le repas, nettoyés et redistribués à de nouveaux clients, écrit le Wall Street Journal.Les enseignes Burger King de New York serviront cette année les hamburgers dans des boîtes à sandwich réutilisables. Les boissons seront également versées dans des gobelets à emploi multiple. Tim Hortons fera de même à Toronto.Il est prévu que les restaurants facturent un dépôt remboursable pour chaque colis, que les clients pourront récupérer en scannant le conteneur dans l'application Loop et en le retournant à Burger King ou à d'autres points de collecte Loop.Quant à McDonald’s, il sert le café depuis le mois de juillet dans des gobelets réutilisables dans la région des Midlands, au Royaume-Uni.Vaisselle réutilisable en FranceDébut juillet, Business Insider a annoncé que McDonald’s cherchait à introduire la vaisselle réutilisable en France pour diminuer son impact sur l'environnement. Ainsi, dans le cadre d’un test qui concernait une dizaine de restaurants, les burgers, frites, boissons et autres spécialités n’étaient pas servis dans des contenants en carton, mais dans des verres et des cornets en céramique. Pour les menus enfants, des boîtes en plastique recyclable ont été prévues.À partir du 18 novembre 2019, McDonald's France a supprimé les pailles en plastique et les couvercles des boissons pour les remplacer par "une nouvelle solution en fibre naturelle de papier issue de bois certifié".L'enseigne s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 36% d'ici la fin de la décennie et à utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables pour tous ses emballages d'ici 2025.

