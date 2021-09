https://fr.sputniknews.com/20210925/presidentielle-2020-aux-usa-un-audit-des-votes-en-arizona-confirme-la-victoire-de-biden-1051856295.html

Présidentielle 2020 aux USA: un audit des votes en Arizona confirme la victoire de Biden

Donald Trump a perdu face à Joe Biden dans le comté le plus peuplé de l'Etat d'Arizona lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, a réaffirmé un... 25.09.2021, Sputnik France

La présidente du Sénat de l'Arizona Karen Fann, la Républicaine qui avait ouvert la voie à un audit complet des 2,1 millions de bulletins dans le comté de Maricopa, a indiqué que le recompte avait trouvé un résultat globalement identique à celui annoncé initialement en novembre."Les chiffres étaient proches, à quelques centaines près".Ces résultats vont provoquer la déception parmi les partisans de Donald Trump qui avaient exigé un recompte, beaucoup espérant qu'il apporterait la preuve que l'ancien président s'était vu, selon eux, voler sa réélection en raison de fraudes massives. A ce jour, aucune preuve n'a été apportée à par Donald Trump ou ses partisans.Des groupes liés au mouvement "Stop the Steal" (NDLR : "Arrêtez le vol" (de l'élection)) ainsi que d'autres initiatives lancées pour remettre en question le résultat du scrutin de 2020 ont levé la quasi-totalité des 6 millions de dollars de financement de l'audit, considéré comme un possible catalyseur pour d'autres recomptes en Pennsylvanie ou dans le Michigan.Au Texas, un audit a été annoncé jeudi dans quatre des plus grands comtés - Dallas, Harris, Tarrant et Collin - quelques heures après un appel de Donald Trump en ce sens. Si l'ex-président a été déclaré vainqueur dans l'Etat, Joe Biden est ressorti victorieux dans trois des comtés visés.Donald Trump, qui avait prédit que l'enquête en Arizona permettrait de prouver ses accusations, a diffusé un communiqué où il s'est toutefois réjoui "d'une grande victoire pour la démocratie et d'une grande victoire pour nous".Ben Ginsberg, avocat de longue date du parti républicain spécialisé dans les questions électorales, a qualifié les résultats de l'audit "d'énorme défaite" pour Donald Trump.

