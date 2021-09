https://fr.sputniknews.com/20210925/tunisie-reprise-des-activites-sportives-et-de-jeunesse-a-partir-de-dimanche-1051854664.html

Tunisie: Reprise des activités sportives et de jeunesse à partir de dimanche

Tunisie: Reprise des activités sportives et de jeunesse à partir de dimanche

Les autorités tunisiennes ont annoncé la reprise, à compter de ce dimanche, de toutes les activités sportives et de jeunesse dans les espaces clos et ouverts... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T12:19+0200

2021-09-25T12:19+0200

2021-09-25T12:19+0200

international

tunisie

jeunes

vaccination

obligation vaccinale

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104224/12/1042241260_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_990a99f5e8d5c078d2cb2375e582b468.jpg

Dans un communiqué, le ministère tunisien de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle a précisé que seules les personnes ayant achevé leur processus de vaccination contre le covid-19 sont autorisées à participer à ces activités, insistant sur l'impératif de veiller à l'application des protocoles sanitaires approuvés par le ministère et les fédérations sportives.Le Président tunisien Kaïs Saïed avait décidé, vendredi, de lever le couvre-feu nocturne en vigueur depuis mars 2020 pour limiter la propagation de l'épidémie.D'après la présidence de la république tunisienne, les personnes ayant terminé le schéma vaccinal anti-Covid sont autorisées d'assister ou de participer à des manifestations, activités et rassemblements publics et privés dans des espaces ouverts et fermés à condition de présenter une preuve de la réception de la deuxième dose de vaccination.D'un autre côté, la capacité d'accueil a été portée à 50% à la fois pour les espaces fermés et ouverts, avec la nécessité de respecter les mesures liées au port du masque et à la distanciation physique d'au moins un mètre, outre la mise en œuvre de protocoles sanitaires sectoriels agréés.Jusqu'à présent, 3.357.086 Tunisiens sont entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus, parmi un total de 6.208.138 inscrits sur la plateforme électronique Evax.

tunisie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tunisie, jeunes, vaccination, obligation vaccinale, passeport sanitaire