https://fr.sputniknews.com/20210925/une-manif-anti-pass-degenere-a-nice-les-policiers-repliquent-avec-des-gaz-lacrymogenes--videos-1051860421.html

Une manif anti-pass dégénère à Nice, les policiers répliquent avec des gaz lacrymogènes – vidéos

Une manif anti-pass dégénère à Nice, les policiers répliquent avec des gaz lacrymogènes – vidéos

Une manifestation contre le pass sanitaire à Nice, qui a réuni des milliers de personnes selon Nice-Matin, a été émaillée par des tensions entre forces de... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T19:21+0200

2021-09-25T19:21+0200

2021-09-25T19:28+0200

france

nice

manifestation

tensions

christian estrosi

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1045604266_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_82f240b5270e6cf3b2e1d09ea172fdee.jpg

Pour la onzième semaine de mobilisation contre le pass sanitaire, des tensions se sont produites entre manifestants et policiers à Nice, relatent les médias locaux.Selon Nice-Matin, la manifestation a réuni "plusieurs milliers de personnes", et ce malgré un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements dans certaines zones du centre de Nice. Le journal souligne toutefois que le périmètre interdit a été respecté par les manifestants, "surtout en raison d’un très important dispositif policier".L’arrêté préfectoral ayant été adopté en réponse à la demande formulée par le maire Christian Estrosi, les manifestants n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement aux abords du domicile de l’édile. Ils ont notamment tenté de passer le barrage des policiers qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes, constate le quotidien régional.Christian Estrosi a en réaction dénoncé sur son Twitter la "sauvagerie de ceux qui prétendent défendre une juste cause" et assuré qu'il ne céderait "à aucune menace pour le bien des Niçoises et des Niçois":Le maire dans le viseurPlus tôt dans la semaine, le maire avait demandé à la préfecture des actions concernant les manifestations anti-pass sanitaire qui prennent, selon lui, "en otage des Niçoises et des Niçois ainsi que les commerçants".La préfecture des Alpes-Maritimes a suivi les demandes de l’élu et a interdit les manifestations sur la voie publique ce samedi 25 septembre 2021 entre l’avenue Jean-Médecin et le Cours Saleya. Suite à cette décision, des dizaines de protestataires se sont réunis devant la mairie, rappelle Actu Nice.

nice

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

nice, manifestation, tensions, christian estrosi, passeport sanitaire