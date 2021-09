https://fr.sputniknews.com/20210926/colombie-trois-militaires-tues-par-une-explosion-sur-un-champ-de-mines-1051866856.html

Colombie: trois militaires tués par une explosion sur un champ de mines

Trois soldats colombiens ont été tués dans une explosion sur un champ de mines dans une zone rurale du département de Valle del Cauca (sud-ouest), ont rapporté... 26.09.2021, Sputnik France

Le commandement de la troisième division de l'armée a expliqué dans un communiqué que l'attaque a eu lieu vendredi "lorsque les troupes du bataillon Alta Montaña menaient des opérations terrestres unifiées, dans le village de Río Blanco"."Le champ de mines a été activé faisant trois morts et des blessés, alors que d'autres soldats ont été assommés par la vague de l'explosion sans gravité".Le commandement militaire a rejeté l'installation de champs de mines et a regretté "l'utilisation aveugle de méthodes de guerre non conventionnelles, dans une action lâche qui viole les droits de l'homme et transgresse les dispositions du droit international humanitaire".Lundi dernier, cinq soldats sont morts et trois autres ont été blessés dans une attaque contre un camion de l'armée qui aurait été perpétrée par des membres du Clan del Golfo, le plus grand gang criminel du pays, dans le département de Cordoue (nord).

