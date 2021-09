https://fr.sputniknews.com/20210926/eruption-volcanique-aux-canaries-laeroport-de-la-palma-reprend-ses-activites-1051869180.html

Éruption volcanique aux Canaries: l'aéroport de La Palma reprend ses activités

Éruption volcanique aux Canaries: l'aéroport de La Palma reprend ses activités

L'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, a rouvert dimanche, après avoir été mis à l'arrêt à cause des cendres dégagées par le volcan... 26.09.2021, Sputnik France

2021-09-26T15:02+0200

2021-09-26T15:02+0200

2021-09-26T15:13+0200

international

espagne

volcan

îles canaries

éruption

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1051869145_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_d57b4f16120ca575feb686d96bd8657c.jpg

Les vols peuvent donc reprendre, "avec l'accord préalable" des autorités du contrôle aérien, a expliqué la même source.De violentes explosions et un important nuage de cendres émanant du volcan Cumbre Vieja avaient conduit les autorités à ordonner vendredi l'évacuation de plusieurs quartiers de la ville d'El Paso."Étant donné l'augmentation du risque pour la population due à l'épisode éruptif en cours", les autorités de l'archipel ont indiqué avoir "émis un ordre d'évacuation obligatoire pour [les quartiers de, ndlr] Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba".Cet ordre concerne 160 personnes, portant à plus de 6.200 le nombre de celles qui ont dû quitter leurs foyers, selon les autorités.

espagne

îles canaries

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

espagne, volcan, îles canaries, éruption