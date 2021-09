https://fr.sputniknews.com/20210926/linde-se-prepare-a-affronter-le-cyclone-gulab-1051872713.html

L’Inde se prépare à affronter le cyclone Gulab

Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués en Inde en prévision de l'arrivée dimanche soir du cyclone Gulab dans trois États sur la côte Est du pays. 26.09.2021, Sputnik France

Les personnes vivant près du littoral ont été priés de se replier vers des abris, ont informé les autorités des deux États menacés, Odisha et Andhra Pradesh, alors que des centaines de secouristes ont été envoyés dans la région.L'évacuation est déjà en cours dans sept districts à Odisha, selon P.K. Jena, un responsable de l'État, tandis que dans l'Andhra Pradesh, 85.000 personnes doivent être déplacées.Plus de 20.000 personnes ont été évacuées vers des écoles et des bâtiments publics transformés en abri anti-cyclone, a déclaré Bankim Hazra, un des responsables du Bengale occidental, même si l'État ne devrait pas être touché directement.Le cyclone devrait atteindre les terres entre les deux États côtiers d'Odisha et d'Andhra Pradesh, selon le département météorologique indien, ajoutant qu’il sera accompagné de rafales pouvant atteindre jusqu'à 95 kilomètres/heure et de "pluies extrêmement violentes".En mai dernier, le cyclone Yaas avait atteint des rafales de 155 Km/h, et laissé derrière lui des milliers d'Indiens sans-abri et fait au moins 20 morts.Les dégâts s'étaient élevés à plus de deux milliards de dollars dans l'Odisha, le Bengale occidental et le Bangladesh voisin.

